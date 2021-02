Gasperini: “Ilicic? L’Atalanta non è solo lui. Dovremo essere attenti, contro di loro perso punti importanti” (Di sabato 27 febbraio 2021) Alla vigilia di Sampdoria-Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini per presentare la sfida alla sua bestia nera, Claudio Ranieri: ““Ci hanno creato spesso problemi, soprattutto qui a Bergamo, a luglio abbiamo vinto ma quest’anno abbiamo perso. Una volta ci ha fatto gol proprio Zapata. Con squadre di quella fascia di classifica abbiamo perso dei punti importanti, un po’ abbiamo incontrato queste squadre dopo la Champions e nella loro settimana migliore. Sono stati bravi anche loro, ma noi non abbiamo avuto lo stesso ruolino di marcia. Domani Dovremo essere ancora più attenti, ma sono partite equilibrate per tutti”. Espulso, domani dovrà vedere la partita dalla tribuna: “Ci ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Alla vigilia di Sampdoria-Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli orobici Gian Pieroper presentare la sfida alla sua bestia nera, Claudio Ranieri: ““Ci hanno creato spesso problemi, soprattutto qui a Bergamo, a luglio abbiamo vinto ma quest’anno abbiamo. Una volta ci ha fatto gol proprio Zapata. Con squadre di quella fascia di classifica abbiamodei, un po’ abbiamo incontrato queste squadre dopo la Champions e nellasettimana migliore. Sono stati bravi anche, ma noi non abbiamo avuto lo stesso ruolino di marcia. Domaniancora più, ma sono partite equilibrate per tutti”. Espulso, domani dovrà vedere la partita dalla tribuna: “Ci ...

