E' una Gut - Behrami inarrestabile Sua la discesa di Val di Fassa

LibriAmati : RT @culture_more: @albertopetro2 @DavLucia @claudioborlotto @CristianeGLima @djolavarrieta @giovangelucci @pieroBENEDETTO @cristob45 @itoso… - albertopetro2 : RT @culture_more: @albertopetro2 @DavLucia @claudioborlotto @CristianeGLima @djolavarrieta @giovangelucci @pieroBENEDETTO @cristob45 @itoso… - culture_more : @albertopetro2 @DavLucia @claudioborlotto @CristianeGLima @djolavarrieta @giovangelucci @pieroBENEDETTO @cristob45… - SanremoAncheNoi : RT @migliaccio31: @scastaldi9 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… - culture_more : RT @migliaccio31: @scastaldi9 @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @LunaLeso @martinis2018 @marialves53 @ANNAMARIABIASI1 @Biagio960… -

Ultime Notizie dalla rete : una Gut

Lara- Behrami inarrestabile quella che, dopo i due ori ed il bronzo conquistati a Cortina, si è imposta ieri anche nella prima discesa di cdm della Val di Fassa, valida come recupero di ...Ottavo posto per Pirovano che ha chiuso a soli 90 centesimi dalla vincitrice Lara: "Sono soddisfatta del risultato " ha affermato Pirovano ai canali Fisi " La Volata èpista dove è ...È una Lara Gut-Behrami inarrestabile quella che, dopo i due ori ed il bronzo conquistati a Cortina, si è imposta ieri anche nella prima discesa di cdm della Val di Fassa, valida come recupero di Garmi ...Seguiranno la gardenese una Kira Weidle molto pericolosa, già quarta in gara 1, e poi con il 10 Federica Brignone, chiamata a puntare almeno ad una top ten. A Passo San Pellegrino si gareggerà con tre ...