Discesa femminile Val di Fassa 2021 | Gut-Behrami sa solo vincere | quinta Pirovano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lara Gut-vince la secondaliberadi Val di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Prestazione maiuscola da parte dell’elvetica, che si conferma la più forte del mondo in questa specialità e domina la gara odierna. 1:25.53 il tempo della svizzera, protagonista assoluta di giornata e brava ad ipotecare il successo grazie ad una sciata impeccabile. Secondo posto per la sua connazionale Corinne Suter, distante 32 centesimi. Sul gradino più basso del podio la tedesca Kira Wiedle (+0.68), mentre la medaglia di legno è dell’austriaca Siebenhofer a +0.76. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA La migliore azzurra è Laura, che si supera e taglia il traguardo in 1:26.32 e condivide il quinto posto con la norvegese Lie. Nonostante qualche ...

Prosegue il momento magico di Lara Gut - Behrami, che conquista la seconda vittoria in appena 24 ore nellabis di Val di Fassa , valida per la Coppa del mondo. La svizzera, due ori mondiali e un bronzo conquistati a Cortina, ha chiuso in 1'25''53, precedendo di 32 centesimi la ......per la partenza delladi Val di Fassa , possiamo allora fare il punto sulle doppiette di gare nella stessa specialità nella medesima località, che nella Coppa del Mondo di sci2020 -...Sempre più imbattibile la svizzera che si prende anche la seconda discesa davanti alla connazionale Suter e la tedesca Weidle ...Lara Gut ha allungato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La svizzera ha vinto la seconda discesa libera in Val di Fassa, infilando un bel bis dopo il sigillo d ...