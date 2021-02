Daydreamer anticipazioni 2 marzo 2021, i sospetti di Aziz (Di sabato 27 febbraio 2021) Cosa sta succedendo a Sanem? E’ la domanda che si pone Aziz nella puntata di Daydreamer che vedrete martedì 2 marzo 2021, in quanto la ragazza dirà al Divit, in compagnia di Yigit, di aver vinto un premio prestigioso come miglior scrittrice dell’anno. L’uomo afferma di essere fiero di lei, ma qualcosa sembra turbarlo. Aziz infatti sente che Yigit sta nascondendo qualcosa e vorrebbe scoprire di cosa si tratta. L’episodio andrà in onda alle ore 16:20 su Canale 5 e successivamente sarà disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La verità su Can Yaman, protagonista di Daydreamer e altre famose soap turche Molti conoscono Can Yaman che ha affascinato il pubblico femminile italiano con la sua avvenenza, ecco altre chicche Can Yaman, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 febbraio 2021) Cosa sta succedendo a Sanem? E’ la domanda che si ponenella puntata diche vedrete martedì 2, in quanto la ragazza dirà al Divit, in compagnia di Yigit, di aver vinto un premio prestigioso come miglior scrittrice dell’anno. L’uomo afferma di essere fiero di lei, ma qualcosa sembra turbarlo.infatti sente che Yigit sta nascondendo qualcosa e vorrebbe scoprire di cosa si tratta. L’episodio andrà in onda alle ore 16:20 su Canale 5 e successivamente sarà disponibile sulla piattaforma di Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La verità su Can Yaman, protagonista die altre famose soap turche Molti conoscono Can Yaman che ha affascinato il pubblico femminile italiano con la sua avvenenza, ecco altre chicche Can Yaman, ...

Daydreamer anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021

Nuovi colpi di scena accadono nel sequel della narrazione della complicata storia d'amore tra Can e Sanem. Yigit è messo con le spalle al muro, mentre Divit rischia la vita.

