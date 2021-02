Covid, ordinanza Marsilio: da lunedì scuole chiuse in tutto l'Abruzzo (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Da lunedì scuole chiuse in tutto l'Abruzzo, didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente di Regione, Marco Marsilio. All'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Dainl', didattica a distanza obbligatoria dalle elementari alle superiori. Lo prevede l'firmata dal presidente di Regione, Marco. All'...

repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Agenzia_Ansa : Covid: Basilicata rossa, dal 1 marzo didattica a distanza in tutte le scuole Nelle prossime ore l'ordinanza del pre… - Agenzia_Ansa : Covid: in Campania scuole chiuse dal 1 al 14 marzo Pubblicata l'ordinanza del presidente della Regione De Luca #ANSA - stormi1904 : RT @GiovaQuez: La provincia di Frosinone sarà zona arancione a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 marzo. E’ in corso la predisposizione de… - giacomodignazio : RT @AnsaAbruzzo: Covid: ordinanza Marsilio,scuole chiuse in tutto l'Abruzzo -