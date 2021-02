Conte: “Andare via avrebbe facilitato gli altri. Quando sposo un progetto ci entro anima e corpo” (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo l’eliminazione in Champions qualcuno ne chiedeva l’esonero. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche di questo: “Un tifoso avversario avrebbe spinto perché cacciassero Conte dall’Inter. Da avversario voglio ammazzare (sportivamente) il mio nemico: mandarmi via avrebbe facilitato gli altri. Quando vado in un club ci entro anima e corpo. Sono passionale e la passione fa la differenza, è contagiosa. La creatura la vivo e la faccio vivere a tutti quelli che lavorano con noi. Se si sente il senso d’appartenenza si dà qualcosa in più. Un allenatore, Quando decide di sposare un progetto è felice se ha la possibilità ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo l’eliminazione in Champions qualcuno ne chiedeva l’esonero. Il tecnico dell’Inter, Antonio, nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche di questo: “Un tifoso avversariospinto perché cacciasserodall’Inter. Da avversario voglio ammazzare (sportivamente) il mio nemico: mandarmi viaglivado in un club ci. Sono passionale e la passione fa la differenza, è contagiosa. La creatura la vivo e la faccio vivere a tutti quelli che lavorano con noi. Se si sente il senso d’appartenenza si dà qualcosa in più. Un allenatore,decide di sposare unè felice se ha la possibilità ...

