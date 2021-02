Canelo Alvarez-Avni Yildirim oggi: orario, tv, programma, streaming Mondiale WBA e WBC Supermedi (Di sabato 27 febbraio 2021) oggi sabato 27 febbraio (attorno alle ore 04.00/05.00 italiane) Canelo Alvarez affronterà Avni Yildirim per il Mondiale WBA e WBC dei pesi Supermedi. All’Hard Rock Stadium di Miami (USA) andrà in scena uno dei primi incontri di cartello di questa annata di boxe, anche se sulla carta non sembra poterci essere partita. Guarda in streaming live Canelo-Yildirim su DAZN Il fuoriclasse messicano, il miglior pugile pound for pound al mondo, tornerà a indossare i guantoni a due mesi di distanza dalla bella vittoria contro il britannico Callum Smith. L’attuale detentore delle due cinture iridate se la dovrà vedere contro il carneade turco, un pugile di seconda fascia che ha l’occasione della vita. Il 30enne non dovrebbe avere ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)sabato 27 febbraio (attorno alle ore 04.00/05.00 italiane)affronteràper ilWBA e WBC dei pesi. All’Hard Rock Stadium di Miami (USA) andrà in scena uno dei primi incontri di cartello di questa annata di boxe, anche se sulla carta non sembra poterci essere partita. Guarda inlivesu DAZN Il fuoriclasse messicano, il miglior pugile pound for pound al mondo, tornerà a indossare i guantoni a due mesi di distanza dalla bella vittoria contro il britannico Callum Smith. L’attuale detentore delle due cinture iridate se la dovrà vedere contro il carneade turco, un pugile di seconda fascia che ha l’occasione della vita. Il 30enne non dovrebbe avere ...

