Calciomercato Juventus | colpo dalla Roma | arriva il top player

(Di sabato 27 febbraio 2021)La dirigenza bianconera è in corsa per l’acquisto del topdella: i dettagli della trattiva Secondo quanto riportato da Notizia Sportiva, lastarebbe seriamente valutando la possibilità di acquistare Mkhitaryan dellain estate. Il calciatore, che sta conducendo una stagione spettacolare, non ha ancora rinnovato il contratto in L'articolo proviene da Inews.it.

francescoiucca : RT @SerieBNewsCom: ?? ESCLUSIVO, agente Mota #Carvalho: 'A #Monza è molto felice' - calciomercatoit : ???#Juventus - parla l'agente #LeMee: 'Per l'attacco attenzione a #Depay' ??#CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, il Real fa sul serio per il difensore | Pronta l’offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Stasera, al Bentegodi, laaffronterà l'Hellas Verona per non perdere il treno scudetto condotto dall'Inter. All'andata finì 1 - 1 allo Stadium, con il subentrato Kulusevski che pareggiò il vantaggio di Favilli. Questa ...Da allenatore è uguale: anche perché se non hai un carattere forte come il suo, difficilmente accetti di partire ad allenare dalla'. ' Ilic ha uno stile abbastanza unico perché abbina corsa ..."Per la partita di domani non recupera nessuno". L'intro laconico di Andrea Pirlo racchiude tutte le difficoltà della Juventus in questo periodo. I bianconeri ...Antonio Conte tecnico nerazzurro, si racconta al Corriere della Sera: "L'Inter è la sfida più difficile della mia carriera. Restare a lungo?" ...