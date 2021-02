Attanasio | i funerali a Limbiate Il vescovo di Milano Delpini | “Ti benedico | Luca | per ogni bicchiere d’acqua e pane condiviso”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo il funerale di Stato a Roma giovedì, oggidà l’ultimo saluto a, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. “Troppo breve è stata la tua vita eppure si può offrire il bene più prezioso senza che il tempo lo consumi” ha detto nell’omelia monsignor Mariodi, che appena arrivato è andato a porgere le condoglianze alla famiglia in prima fila. Il campo sportivo si è riempito rapidamente e per consentire a tutti di partecipare, la messa è stata trasmesse in diretta streaming dal sito del Comune. Alla cerimonia presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, una cinquantina di sindaci della zona con la fascia tricolore. Il feretro, avvolto nella bandiera ...

Poco dopo le 10 sono inziati al centro sportivo di Limbiate, in provincia di Monza, idi Luca, l'ambasciatore italiano di 43 anni ucciso lunedì scorso nella Repubblica democratica del Congo. Il feretro è avvolto da un tricolore. A celebrare le esequie l'arcivescovo ...Dopo idi Stato a Roma giovedì scorso, sabato mattina è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ucciso in Congo,Luca,era semplicemente Luca o 'Att', a dargli l'ultimo saluto. Presenti ...Nella predica Delpini ha immaginato un commovente dialogo fra Dio e l'ambasciatore ucciso in Congo Limbiate - Le parole più difficili da trovare sono quelle per la moglie e le figlie «e credo che la p ...La voce di Luca Attanasio, l’ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo ucciso lunedì scorso, ha risuonato nel campo sportivo di Limbiate, paese in provincia di Monza e Brianza in cui era cre ...