Ancora in prima linea il Huawei P20 Lite con il primo aggiornamento 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Di certo non ci speravano più i possessori di Huawei P20 Lite ma il loro smartphone ha cominciato a ricevere il suo primo aggiornamento 2021 (e magari non sarà neanche l’ultimo). Il telefono non può dirsi per nulla fresco di lancio, dunque un nuovo adeguamento software è più che mai gradito. Il Huawei P20 Lite veniva lanciato nell’ormai lontano 2018 e aveva a bordo l’interfaccia EMUI 8. Il dispositivo dal grande successo commerciale anche in Italia ha poi ricevuto l’update EMUI 9 e Ancora EMUI 9.1. Non è stato poi reputato idoneo al passaggio successivo e dunque ad EMUI 10. Con buona pace dei possessori del telefono, però, non sono mancati spesso gli update mensili e ormai a 3 anni dall’uscita siamo al cospetto di un rilascio nuovo di zecca. Ad ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Di certo non ci speravano più i possessori diP20ma il loro smartphone ha cominciato a ricevere il suo(e magari non sarà neanche l’ultimo). Il telefono non può dirsi per nulla fresco di lancio, dunque un nuovo adeguamento software è più che mai gradito. IlP20veniva lanciato nell’ormai lontano 2018 e aveva a bordo l’interfaccia EMUI 8. Il dispositivo dal grande successo commerciale anche in Italia ha poi ricevuto l’update EMUI 9 eEMUI 9.1. Non è stato poi reputato idoneo al passaggio successivo e dunque ad EMUI 10. Con buona pace dei possessori del telefono, però, non sono mancati spesso gli update mensili e ormai a 3 anni dall’uscita siamo al cospetto di un rilascio nuovo di zecca. Ad ...

La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Dopo due anni che #Renzi se n'è andato il #PD ancora parla di Renzi? Questa è una… - borghi_claudio : @icksx @turpemonatto @fbozza No, il problema di questi qui è che sono i trollini di conte che sono ancora in serviz… - JuventusFCYouth : L’esordio con la Prima Squadra non si dimentica mai, ma da quel 13 aprile 2019 Paolo #Gozzi è cresciuto ancora tant… - Monicanpl : A proposito di vaccini. Uno dei miei cugini, insegnante in Campania, ha ricevuto la prima dose. Un mio amico, inseg… - Marklend1980 : RT @chiarettachilos: Buonasera tesorini come va ? ?? Vi aspetto ancora un pochino nei dm prima di andare a nanna ?? ?? -