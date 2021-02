A giugno esce il primo romanzo di Quentin Tarantino (Di sabato 27 febbraio 2021) «C'era una volta a Hollywood» uscirà in contemporanea mondiale e in Italia uscirà con “La nave di Teseo” a giugno. I diritti sono stati venduti in 25 Paesi Leggi su lastampa (Di sabato 27 febbraio 2021) «C'era una volta a Hollywood» uscirà in contemporanea mondiale e in Italia uscirà con “La nave di Teseo” a. I diritti sono stati venduti in 25 Paesi

