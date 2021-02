Wall Street, prove di rimbalzo per i titoli tech (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rimbalzano i titoli delle Big tech a Wall Street colpiti ieri da forti sell off. Alphabet mette a segno un rialzo dello 0,86%, Facebook guadagna il 2,91% e Tesla sale dello 0,83%. Tonica anche Apple che avanza di oltre 2 punti percentuali. Ben impostato anche l’indice di riferimento del comparto tech (Dow Jones US technology Index) che balza dell’1,30%. La buona performance dei titoli tecnologici sta galvanizzando l’indice Nasdaq che mostra un’ascesa dello 0,94%. (Foto: © Daniel Kaesler 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rimbalzano idelle Bigcolpiti ieri da forti sell off. Alphabet mette a segno un rialzo dello 0,86%, Facebook guadagna il 2,91% e Tesla sale dello 0,83%. Tonica anche Apple che avanza di oltre 2 punti percentuali. Ben impostato anche l’indice di riferimento del comparto(Dow Jones USnology Index) che balza dell’1,30%. La buona performance deitecnologici sta galvanizzando l’indice Nasdaq che mostra un’ascesa dello 0,94%. (Foto: © Daniel Kaesler 123RF)

sole24ore : Leonardo, ok all’operazione Drs. A Wall Street arriverà il 25-30% - Corriere : Arturo Di Modica, morto lo scultore del «Toro» di Wall Street: da 30 anni il simbolo de... - repubblica : E' morto Arturo Di Modica, lo scultore siciliano del Toro di Wall Street: L'ultima intervista a Repubblica qualche… - fainformazione : Crollo borse in Asia, Fincantieri in controdendenza Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con Wall Street… - fainfoeconomia : Crollo borse in Asia, Fincantieri in controdendenza Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con Wall Street… -