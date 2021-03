Vittorio Feltri | immigrazione | “Salvini dove sei?”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) di Redazione. Il 2020 è stato l’anno del Coronavirus, dei lockdown e delle misure restrittive per arginare la diffusione dei contagi, ma è stato pure l’anno...

VittorioSgarbi : «Il Diario della capra» di Vittorio Sgarbi colleziona, giorno dopo giorno, in una utile agenda dell'anno scolastico… - alexxxxxandro : @nerimarco67 @ConteZero76 @StefanoFeltri @emifittipaldi Il figlio di Vittorio è Mattia Feltri, molto più furbo di questo scribacchìno - sarahross71 : RT @Libero_official: IL timore di Vittorio #Feltri è che Mario #Draghi sia solo la controfigura di Giuseppe #Conte - AlBizzotto : RT @Libero_official: IL timore di Vittorio #Feltri è che Mario #Draghi sia solo la controfigura di Giuseppe #Conte - MimmoLombezzi : ' Vittorio Feltri ': Vittorio Feltri chieda scusa alla madre di Pamela Mastropietro - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri

LiberoQuotidiano.it

mastica amaro: la prova che con Draghi non è cambiato nullasull'eutanasia: "Basta con la morale cattolica, fate una legge, in una società civile il suicidio è libertà"Simpatico Biden che bombarda la Siria ma dice che il guerrafondaio è Trump che non ha mai sparato un colpo. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 26, 2021 donald trump donald trump vittorio feltri joe ...Adriano Celentano parla poco e interviene meno ma, quando dice qualcosa, catalizza tutta l’attenzione. Celentano recentemente è stato ospite telefonico da Mara Venier insieme alla moglie Claudia Mori ...