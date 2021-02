Vaccino AstraZeneca, inchiesta Guardian: "In Ue 4 dosi su 5 inutilizzate" (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Quattro dosi su cinque del Vaccino AstraZeneca consegnate ai Paesi Ue non sono ancora state utilizzate”: lo rivela il Guardian, che ha condotto un’indagine sull’impiego nei Paesi dell’Unione del Vaccino sviluppato dall’azienda farmaceutica anglo-svedese in collaborazione con l’Univesità di Oxford. Analizzando i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e di altre fonti ufficiali, si stima che 4.849.752 dosi delle 6.134.707 distribuite tra i 27 Paesi Ue debbano ancora essere somministrate. Riportando esempi, suscettibili di qualche margine di errore a causa della tempistica nella raccolta dei dati, il Belgio ha ricevuto 201.600 dosi di AstraZeneca e ne ha somministrate appena 9.832; La Bulgaria ha ricevuto 117.600 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Quattrosu cinque delconsegnate ai Paesi Ue non sono ancora state utilizzate”: lo rivela il, che ha condotto un’indagine sull’impiego nei Paesi dell’Unione delsviluppato dall’azienda farmaceutica anglo-svedese in collaborazione con l’Univesità di Oxford. Analizzando i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e di altre fonti ufficiali, si stima che 4.849.752delle 6.134.707 distribuite tra i 27 Paesi Ue debbano ancora essere somministrate. Riportando esempi, suscettibili di qualche margine di errore a causa della tempistica nella raccolta dei dati, il Belgio ha ricevuto 201.600die ne ha somministrate appena 9.832; La Bulgaria ha ricevuto 117.600 ...

PiazzapulitaLA7 : Produrre il vaccino è come seminare un campo di grano. Ti aspetti da quel campo un tot ogni ettaro. Ma se la natura… - PiazzapulitaLA7 : #Astrazeneca ha fatto la scelta di vendere il vaccino al prezzo di costo industriale. Piero Di Lorenzo (IRBM Pomez… - Adnkronos : L'Italia, che secondo i dati Ecdc ha ricevuto 499.200 dosi di Astrazeneca, ne ha somministrate 96.621 (19%) - amargura1234 : @Aramcheck76 @Mainaxcs Il vaccino astrazeneca costa 2,80 e la società non ci sta guadagnando niente. In Inghilterra… - Tony94681738 : RT @Signorasinasce: #AngelaMerkel rifiuta il vaccino #AstraZeneca : «Ho 66 anni, non è consigliato per questa fascia d'età» -