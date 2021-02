Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: esclusive e liti accese in studio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 26 febbraio, rivelano che in studio ci sarà un certo sgomento. Nel dettaglio, vedremo che una coppia si darà l’esclusiva, mentre un’altra chiuderà definitivamente la conoscenza. Le dinamiche che verranno sollevate sono davvero parecchie e scoppierà una lite molto accesa anche tra Riccardo e Armando. Inoltre, ci sarà la presentazione di nuovi esponenti del parterre. esclusive e discussioni nella puntata di oggi La puntata di oggi di Uomini e Donne si preannuncia molto movimentata. Dopo aver parlato di Riccardo e Roberta si passerà a Giancarlo e Alessandra. I due decideranno di darsi l’esclusiva. Per suggellare ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021) Glidelladidi, venerdì 26 febbraio, rivelano che inci sarà un certo sgomento. Nel dettaglio, vedremo che una coppia si darà l’esclusiva, mentre un’altra chiuderà definitivamente la conoscenza. Le dinamiche che verranno sollevate sono davvero parecchie e scoppierà una lite molto accesa anche tra Riccardo e Armando. Inoltre, ci sarà la presentazione di nuovi esponenti del parterre.e discussioni nelladiLadidisi preannuncia molto movimentata. Dopo aver parlato di Riccardo e Roberta si passerà a Giancarlo e Alessandra. I due decideranno di darsi l’esclusiva. Per suggellare ...

