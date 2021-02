Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 19:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di governo in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid per rendere piacevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno da lunedì resto è il sistema delle quattro regioni rischiano di passare in arancione due in zona rossa Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio disponibile quello della settimana scorsa il rischio delle descrizioni maggiori suona Abruzzo e Umbria sono invece Basilicata Lombardia Marche Piemonte che rischiano di entrare in zona arancione In bilico tra il giallo e l’arancione ci sono invece friuli-venezia Giulia Lazio e Puglia però sei preoccupato per la crescita dei casi ma Salvini attacca Pasqua chiusa in casa non mi sembra rispettoso degli italiani replica Zingaretti leader ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di governo in accordo con le regioni prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al covid per rendere piacevole la programmazione delle attività economiche le chiusure partiranno da lunedì resto è il sistema delle quattro regioni rischiano di passare in arancione due in zona rossa Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio disponibile quello della settimana scorsa il rischio delle descrizioni maggiori suona Abruzzo e Umbria sono invece Basilicata Lombardia Marche Piemonte che rischiano di entrare in zona arancione In bilico tra il giallo e l’arancione ci sono invece friuli-venezia Giulia Lazio e Puglia però sei preoccupato per la crescita dei casi ma Salvini attacca Pasqua chiusa in casa non mi sembra rispettoso degli italiani replica Zingaretti leader ...

fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - fanpage : Lopalco: “Licenziare medici che non si vaccinano, vadano a fare i meccanici” #26febbraio - fanpage : Due ottime notizie sul fronte #vaccini #26febbraio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - cn1926it : Da #Benevento: basta sudditanza psicologica, al #Maradona si può giocare alla pari -