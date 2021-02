Twitter vuole monetizzare, pensa a contenuti a pagamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Twitter lavora ad un servizio in abbonamento con il quale gli utenti avrebbero accesso a contenuti speciali postati da account di alto profilo. La piattaforma attualmente guadagna con annunci e post ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021)lavora ad un servizio in abbonamento con il quale gli utenti avrebbero accesso aspeciali postati da account di alto profilo. La piattaforma attualmente guadagna con annunci e post ...

RobertoBurioni : Ricordatevi: se i vaccini mancano non è per colpa del destino cinico e baro, ma per precise (e sbagliate) scelte po… - Capezzone : La centralizzazione europea non ha funzionato? E allora Sassoli ne vuole di più. Ormai questi eurolirici sono in un… - borghi_claudio : @VittorioBanti Ma che ci vuole, un bel partitino che prende lo 0,1% in Liguria, un po' di trollaggi su twitter e sm… - iuvinale_n : Chi vuole capire cos'è la Buona Destra, perché nasce e qual'e' la sua visione può leggere questo articolo di oggi.??… - Losateresa : RT @MarcoLXIX: C'è chi ti sceglie perché non ha altro e chi ti sceglie perché non vuole altro... #buongiorno -