Twitter, in arrivo contenuti a pagamento: la possibile novità (Di venerdì 26 febbraio 2021) del social più diffuso. Il modello per accrescere le entrate è quello di Youtube Una grande novità potrebbe modificare l'utilizzo di Twitter. Una nuova funzione per guadagnare attraverso i propri tweet, chiamata Super Follow. Durante un evento di analisti virtuali, i responsabili del social hanno lanciato L'articolo proviene da Inews.it.

