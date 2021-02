Telethon | In FVG finanziati 3 progetti di ricerca con fondi per circa 665mila euro

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazioneper lasulle malattie genetiche rare. In Friuli-Venezia Giulia sono statitrediche hanno ottenutoper un totale di. Si tratta deidicoordinati rispettivamente da Giovanni Sorrentino dell’Università di Trieste e da Federica Benvenuti e Andrés Muro, entrambi dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB). In tutto il territorio nazionale sono stati45, per un totale di oltre 10 milioni di: con il bando per la ...