State of Play, gli annunci più attesi (e i giochi gratis che verranno) (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'attesa è stata premiata e lo State of Play di Sony ci ha regalato parecchie novità per quanto riguarda i videogiochi in uscita per PlayStation 4 e PlayStation 5. E anche se non ci sono ancora notizie per quanto riguarda i giochi gratis per Ps Plus di marzo, abbiamo avuto un'anticipazione di un titolo per aprile. Ecco dunque quello che succederà nel mondo di PlayStation nei prossimi mesi. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Una delle notizie più attese è arrivata alla fine dello State of Play, ovvero l'arrivo della versione per PS5 il 10 di giugno, con una veste grafica migliorata. Per i possessori della versione PS4 l'aggiornamento grafico sarà scaricabile gratuitamente (e non si perderanno i salvataggi) e ci sarà ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'attesa è stata premiata e loofdi Sony ci ha regalato parecchie novità per quanto riguarda i videoin uscita perStation 4 eStation 5. E anche se non ci sono ancora notizie per quanto riguarda iper Ps Plus di marzo, abbiamo avuto un'anticipazione di un titolo per aprile. Ecco dunque quello che succederà nel mondo diStation nei prossimi mesi. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Una delle notizie più attese è arrivata alla fine delloof, ovvero l'arrivo della versione per PS5 il 10 di giugno, con una veste grafica migliorata. Per i possessori della versione PS4 l'aggiornamento grafico sarà scaricabile gratuitamente (e non si perderanno i salvataggi) e ci sarà ...

PlayStationIT : Ecco il recap completo degli annunci di questa sera! #StateOfPlay - PlayStationIT : #StateofPlay ritorna questo giovedì! Seguiteci per le ultime novità e gli approfondimenti sui giochi in arrivo su… - zazoomblog : Solar Ash: gameplay in mostra durante lo State of Play di Febbraio 2021 - #Solar #gameplay #mostra #durante - GamingToday4 : Solar Ash: mostrato un nuovo gameplay trailer allo State of Play - TheNerdMagazine : DEATHLOOP - Mostrato un nuovo trailer durante il Sony State of Play -