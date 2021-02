Star Wars | Squadrons sta per arrivare su EA Play

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Se non avete ancora provato il terrore di essere inseguiti da un TIE-Interceptor, allora questa è la vostra occasione, dato chesta arrivando su EAe, per estensione, su Xbox Game Pass Ultimate.dovrebbesu EA"a marzo", anche se EA deve ancora annunciare una data precisa. Il gioco di combattimento spaziale di Motive è stato pubblicato nell'ottobre dello scorso anno, offrendo eccellenti combattimenti aerei particolarmente spettacolari in VR. Insieme a, EA introduce anche un altro paio di giochi sportivi sul suo servizio in abbonamento: Madden NFL 21 arriverà il 2 marzo, mentre NHL 21 arriverà ad aprile. Leggi altro...

Se non avete ancora provato il terrore di essere inseguiti da un TIE-Interceptor, allora questa è la vostra occasione, dato che Star Wars: Squadrons sta arrivando su EA Play e, per estensione, su Xbox ...