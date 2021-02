Salerno | dipendenti comunali aggrediti | a darne notizia è la Cisl

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAlcunidel Settore Servizi Demografici ed Elettorali del comune di, situato in via Picarielli, sono stato, mentre svolgevano i propri compiti istituzionali. Gli stessi hanno dovuto far ricorso a cure mediche. Aè una nota dellache ha invitato l’Amministrazione Comunale ad attivare tutte le procedure atte a tutelare il personale del Settore Servizi Demografici ed Elettorali da aggressioni fisiche e verbali da energumeni e personaggi vari che pretendono di entrare all’interno della struttura senza il rispetto delle norme COVI19. “Siamo stanchi di vedere mortificati, fisicamente e non solo, il personale dipendente al cospetto di chi vuole farsi ragione con la forza – si legge nel comunicato- Considerato, che ...