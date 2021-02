Rt Italia stabile a 0,99, stasera i colori (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rt nazionale a 0,99. Stesso valore della settimana scorsa, sempre vicino alla soglia limite di 1. Resta delicato dunque lo scenario dell’epidemia sul piano nazionale, sul quale molto probabilmente pesa sempre di più l’effetto delle varianti, delineato dalla Cabina di regia riunita come di consueto per valutare l’evoluzione del contagio sulla base dei dati aggiornati alla settimana compresa tra il 15 e il 21 febbraio. La situazione si fa più complicata, si annunciano nuove restrizioni e anche in Italia come nel resto d’Europa cresce la pressione sugli ospedali. Quest’ultima situazione segnalata dal Centro Europeo delle malattie nel suo ultimo aggiornamento. In circa un terzo dei Paesi dell’Unione europea si sta osservando un aumento dei ricoveri in ospedale o nei reparti di terapia intensiva. In Italia, come risulta dai dati dell’Agenzia nazionale per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Rt nazionale a 0,99. Stesso valore della settimana scorsa, sempre vicino alla soglia limite di 1. Resta delicato dunque lo scenario dell’epidemia sul piano nazionale, sul quale molto probabilmente pesa sempre di più l’effetto delle varianti, delineato dalla Cabina di regia riunita come di consueto per valutare l’evoluzione del contagio sulla base dei dati aggiornati alla settimana compresa tra il 15 e il 21 febbraio. La situazione si fa più complicata, si annunciano nuove restrizioni e anche income nel resto d’Europa cresce la pressione sugli ospedali. Quest’ultima situazione segnalata dal Centro Europeo delle malattie nel suo ultimo aggiornamento. In circa un terzo dei Paesi dell’Unione europea si sta osservando un aumento dei ricoveri in ospedale o nei reparti di terapia intensiva. In, come risulta dai dati dell’Agenzia nazionale per ...

