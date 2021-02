Poche nuvole, cieli sereni e temperature sopra la media (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati ci porta alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo, favorendo stabilità atmosferica con cieli nel complesso sereni, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati, ma anche temperature massime decisamente al di sopra dei valori medi attesi per il periodo. Venerdì 26 febbraio 2021 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con foschie in pianura e nei fondovalli, in diradamento nelle ore centrali. Non si escludono banchi di nebbia notturna e al primo mattino lungo la bassa Pianura Padana. In serata aumento della nuvolosità sulle zone alpine. temperature: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati ci porta alla scoperta del tempo che farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo. ANALISI GENERALE Un vasto campo di alta pressione interessa gran parte dell’Europa e il Mediterraneo, favorendo stabilità atmosferica connel complesso, inversioni termiche notturne e ristagno di inquinanti nei bassi strati, ma anchemassime decisamente al didei valori medi attesi per il periodo. Venerdì 26 febbraio 2021 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con foschie in pianura e nei fondovalli, in diradamento nelle ore centrali. Non si escludono banchi di nebbia notturna e al primo mattino lungo la bassa Pianura Padana. In serata aumento della nuvolosità sulle zone alpine.: ...

