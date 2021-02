Percassi | “E’ stata strafavorita la squadra più importante | torto gravissimo nei nostri confronti”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista in cui si è parlato anche dell’arbitraggio di Stieler nella gara contro il Real Madrid: “È stato uno shock, mi sono venuti i brividi: troppo assurdo, una partita rovinata così. Ho pensato: ‘Non è vero, avrà sbagliato a tirare fuori il cartellino’. Che la Var potesse o no, credo che tutti abbiamo pensato che lo richiamasse: almeno l’incertezza di andare a rivedere l’azione. Invece niente, come se quel rosso fosse scontato. Dopo appena un quarto d’ora di una partita così, con tutto il mondo che ti sta guardando. Io potevo solo guardarmi intorno: tutti sconcertati, facce quasi imbarazzate. Ecco, è stato imbarazzante: un”. “Se ho sentito Gravina per lamentarmi? Non c’è bisogno: ha ...