Nuovo DPCM Draghi? Identico a quelli di Conte. Oggi cambia solo che il Recovery lo gestiscono Giorgetti, Brunetta e Gelmini (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ma vi ricordate quando Salvini protestava sotto Montecitorio per le "misure presentate in Tv invece che in Parlamento"? Era dicembre 2020, ma erano anche tutti i mesi precedenti. E quando Renzi si opponeva con tutte le sue forze contro la chiusura di teatri e ristoranti? Era ottobre e mentre la seconda ondata correva veloce, il leader di Italia Viva pensava alle sue mosse per ritirare le sue due ministre prima e per far cadere il governo poi. I DPCM attuati da Giuseppe Conte negli ultimi mesi sono stati sotto il segno della prudenza a causa del picco dei contagi dopo l'estate e dell'avanzare delle varianti in autunno. In buona sostanza: ristoranti chiusi, coprifuoco, stop agli spostamenti tra Regioni, o ancora lo stivale diviso tra zone rosse, arancioni e gialle. Beh, i primi provvedimenti presi da Mario Draghi in materia Covid ...

