“Noemi è dimagrita”: quando si smetterà di fare notizia col corpo delle donne? (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Noemi è dimagrita” C’era una volta Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, che con la sua voce potente e graffiante ci cantava della sua cellulite e delle sue nuove consapevolezze. Un’artista di talento e una ragazza splendida nella sua bellezza imperfetta, capace di brillare per bravura e naturalezza prima ancora che per blush e illuminanti. Su siti e giornali si parlava dei suoi album e semmai dei suoi intriganti look quando calcava il palcoscenico di Sanremo. Poi qualcosa improvvisamente cambia. Arriva l’estate 2020 e quelle prime foto in bikini sui social in cui sfoggia un fisico super tonico e asciutto, risultato di mesi di dieta e strenui allenamenti. Lei sorride felice e soddisfatta e chi l’ha sempre seguita con simpatia e affetto guarda quelle foto e sorride per lei. Intanto, come prevedibile, ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) “” C’era una volta, al secolo Veronica Scopelliti, che con la sua voce potente e graffiante ci cantava della sua cellulite esue nuove consapevolezze. Un’artista di talento e una ragazza splendida nella sua bellezza imperfetta, capace di brillare per bravura e naturalezza prima ancora che per blush e illuminanti. Su siti e giornali si parlava dei suoi album e semmai dei suoi intriganti lookcalcava il palcoscenico di Sanremo. Poi qualcosa improvvisamente cambia. Arriva l’estate 2020 e quelle prime foto in bikini sui social in cui sfoggia un fisico super tonico e asciutto, risultato di mesi di dieta e strenui allenamenti. Lei sorride felice e soddisfatta e chi l’ha sempre seguita con simpatia e affetto guarda quelle foto e sorride per lei. Intanto, come prevedibile, ...

Vindica_te_tibi : Onesta, di Noemi mi interessa solo la voce. È dimagrita, ok. È felice? Buon per lei. Non vedo l'ora di rivederla su… - infoitcultura : Noemi dimagrita è irriconoscibile, la foto su Instagram. Cos’è successo alla cantante - infoitcultura : Noemi, visibilmente dimagrita: “Ho toccato il fondo” - infoitcultura : Noemi dimagrita mostra la metamorfosi: «Ho dovuto faticare per trovare una nuova me» - EliBetty1202 : RT @essereromano: scusate Noemi è MERAVIGLIOSA ovviamente, questo lo vediamo tutti, si sente bene e si vede, ma @VanityFairIt per me imperd… -