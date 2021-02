Napoli, i ristoratori bloccano il Lungomare: “Vogliamo riaprire o aiuti per tutti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Napoli, i ristoratori occupano il Lungomare Questa mattina a Napoli si è svolta la protesta dei ristoratori contro la zona arancione e le nuove chiusure previste dal Dpcm anti-Covid. I manifestanti si sono dapprima recati sotto la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia, e si sono poi spostati sul Lungomare occupando la strada in via Nazario Sauro con la loro presenza e con alcuni bidoni che ha bloccato la carreggiata e hanno impedito alle automobili di proseguire. Lo riporta Fanpage. Circa 100 persone tra ristoratori e lavoratori del settore catering e di quello alberghiero hanno occupato via Nazario Sauro, sul Lungomare del capoluogo campano, bloccando il traffico. I manifestanti chiedono di riaprire, oppure che vi siano i ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021), ioccupano ilQuesta mattina asi è svolta la protesta deicontro la zona arancione e le nuove chiusure previste dal Dpcm anti-Covid. I manifestanti si sono dapprima recati sotto la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia, e si sono poi spostati suloccupando la strada in via Nazario Sauro con la loro presenza e con alcuni bidoni che ha bloccato la carreggiata e hanno impedito alle automobili di proseguire. Lo riporta Fanpage. Circa 100 persone trae lavoratori del settore catering e di quello alberghiero hanno occupato via Nazario Sauro, suldel capoluogo campano, bloccando il traffico. I manifestanti chiedono di, oppure che vi siano i ...

