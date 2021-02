Ma quello che copre i manifesti Pd non è l’onorevole Deodato Scanderebech? (Di venerdì 26 febbraio 2021) La guerra dei manifesti c’è sempre stata, chi è militante lo sa bene. Una guerra combattuta a colpi di colla e pennello. Una sfida nella sfida elettorale: la sera dopo ti copro i manifesti che hai affisso il giorno prima. Strati su strati. Chi ha fatto politica, partendo dal basso, lo sa bene. Non è tanto sportivo ma ci sta. Tra goliardia e voglia di conquistare il territorio. Nei tempi in cui la politica era anche violenza oltre alle scazzottate tra i gruppi diversi di attacchini, con tanto di secchi di colla che finivano in testa, i più perfidi usavano del vetro frantumato da mischiare con la colla in modo di ferire chi provava a togliere i manifesti. Ma torniamo ad oggi, che è meglio. Questa foto mostra una persona che sta, ci assicura chi ha scattato l’immagine, incollando sopra i manifesti del Partito ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 26 febbraio 2021) La guerra deic’è sempre stata, chi è militante lo sa bene. Una guerra combattuta a colpi di colla e pennello. Una sfida nella sfida elettorale: la sera dopo ti copro iche hai affisso il giorno prima. Strati su strati. Chi ha fatto politica, partendo dal basso, lo sa bene. Non è tanto sportivo ma ci sta. Tra goliardia e voglia di conquistare il territorio. Nei tempi in cui la politica era anche violenza oltre alle scazzottate tra i gruppi diversi di attacchini, con tanto di secchi di colla che finivano in testa, i più perfidi usavano del vetro frantumato da mischiare con la colla in modo di ferire chi provava a togliere i. Ma torniamo ad oggi, che è meglio. Questa foto mostra una persona che sta, ci assicura chi ha scattato l’immagine, incollando sopra idel Partito ...

