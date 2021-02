M5s | ira di Grillo sui social per la fuga di notizie sul vertice | Ancora espulsioni e probabili nuove uscite

(Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere (Ludwig Wittgenstein)'. Così Beppesu Twitter esprime il suo dissenso sulladisuldi domenica a Marina di Bibbona con l'ex ...

...alla Camera e al Senato nasce la componente 'Alternativa c'è' - Idv concede il simbolo In queste ore è la lista dei sottosegretari ad alimentare l'interna. 'Una gestione disastrosa, ma io nel...Si punta a un 'contratto di servizio' con ile a breve si arriverà a un accordo economico. Domenica potrebbe tenersi un vertice decisivo tra Grillo e lo stato maggiore del movimento a casa dell'..."Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere (Ludwig Wittgenstein)". Così Beppe Grillo su Twitter esprime il suo dissenso sulla fuga di notizie sul vertice di domenica a Marina di Bibbona con l'ex ...Scorrendo la timeline di Twitter, autentica camera dell’eco degli umori profondi del mondo politico e dell’opinione pubblica, ci si imbatte, osservando il neo-insediato Governo Draghi, in un fenomeno ...