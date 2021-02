Lawrence Ferlinghetti | il Prevert d’America che amava la tenerezza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) «Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati» «Dove andiamo?» «Non lo so, ma dobbiamo andare» Così esordiva Jack Kerouac settant’anni fa nelle prime pagine di “On the road”, il libro cult che avrebbe segnato la vita di due generazioni e rappresentato per la gioventù occidentale forse il più significativo riferimento per quel cambiamento che si rendeva necessario dopo l’irregimentazione giovanile subita dalla generazione dei propri padri sotto i regimi totalitari europei ed asiatici o il conformismo bacchettone che connotava gli Stati Uniti da Boston a Los Angeles, da Juneau a Tallahassee, passando per Chicago. Nel 1951 e negli anni successivi, chi negli Stati Uniti aveva poco più 25 anni aveva probabilmente preso parte agli ultimi anni di guerra in Europa o nel Pacifico; era stato testimone consapevole dell’esplosione nucleare che aveva raso al suolo Hiroshima e Nagasaki; ...