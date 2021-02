Inter | Sensi si allena ancora a parte | Conte ci spera per Parma

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Stefanosi: il centrocampista nerazzurro potrebbe tornare a disposizione per il turno infrasettimanale con ilStefanosi ètooggi. Il centrocampista ex Cesena e Sassuolo con ogni probabilità non sarà a disposizione nella gara contro il Genoa di Ballardini. Come riportato da Sky Sport,potrebbe contare su di lui in vista del turno infrasettimanale in trasferta contro il: rientro importante per una squadra che sembra voler tenere la marcia per restare in testa al campionato. Leggi su Calcionews24.com