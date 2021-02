Incendio a Napoli, due morti nella casa in fiamme: evacuata la palazzina (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due persone sono morte mentre una terza è rimasta gravemente ustionata nell'Incendio divampato in via Mercantini , nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, all'interno di una abitazione. Le fiamme si ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due persone sono morte mentre una terza è rimasta gravemente ustionata nell'divampato in via Mercantini , nel quartiere di Fuorigrotta a, all'interno di una abitazione. Lesi ...

