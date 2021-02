Il record di vittorie consecutive della Roma – 26 febbraio 2006 – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel 2006 la Roma, nel derby contro la Lazio, batte il record di vittorie consecutive stagionali stabilito dal Milan nel 1990 Il 2006, anno del trionfo italiano ai Mondiali di Germania e dello scandalo Calciopoli, va ricordato anche per il derby capitolino del 26 febbraio. Roma e Lazio si affrontano per la 27° giornata di Serie A e i giallorossi riescono ad imporsi per 2-0. Grande assente della serata è Francesco Totti, rimasto vittima contro l’Empoli, una settimana prima, di un gravissimo infortunio. La mancanza del capitano Romanista, pur facendosi inevitabilmente sentire in mezzo al campo, non precluderà la vittoria della Roma sui cugini. La prima rete è firmata da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella, nel derby contro la Lazio, batte ildistagionali stabilito dal Milan nel 1990 Il, anno del trionfo italiano ai Mondiali di Germania e dello scandalo Calciopoli, va ricordato anche per il derby capitolino del 26e Lazio si affrontano per la 27° giornata di Serie A e i giallorossi riescono ad imporsi per 2-0. Grande assenteserata è Francesco Totti, rimasto vittima contro l’Empoli, una settimana prima, di un gravissimo infortunio. La mancanza del capitanonista, pur facendosi inevitabilmente sentire in mezzo al campo, non precluderà la vittoriasui cugini. La prima rete è firmata da ...

