Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet eliminata in semifinale

Samantha De Grenet è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. 

Samantha De Grenet al GF Vip 5 – Il percorso 
- Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. 
- Nella ventinovesima puntata, in onda lunedì 28 dicembre, Samantha, in nomination, si salva con il 18% dei voti. Altre percentuali: l'eliminata Sonia 10%, Giacomo 17% e Maria Teresa 55%. 
- Nella trentaseiesima puntata, in onda lunedì 1 febbraio, Samantha, in nomination, si salva con l'11% dei voti. Altre percentuali: Giulia 54%, Maria Teresa 28%, Samantha 11% e l'eliminata Carlotta 7%.

