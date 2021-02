Gomorra 5, le immagini in anteprima fanno impazzire i fan – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gomorra 5, colpo di scena: spuntano delle immagini in anteprima che mandano il web totalmente in tilt. “Gomorra 5, due parole: la fine”. E’ con questo messaggio super – con tanto di VIDEO in allegato – che Marco D’Amore, alias Ciro Di Marzio, ha fatto letteralmente impazzire i fan della serie ora scatenati sul web. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)5, colpo di scena: spuntano delleinche mandano il web totalmente in tilt. “5, due parole: la fine”. E’ con questo messaggio super – con tanto diin allegato – che Marco D’Amore, alias Ciro Di Marzio, ha fatto letteralmentei fan della serie ora scatenati sul web. L'articolo proviene da Inews.it.

3cinematographe : Sono state rilasciate le prime immagini dal set della stagione finale di #Gomorra, prossimamente su Sky e Now TV. - CineGiornale1 : Gomorra: prime immagini per la stagione finale della serie Sky - Think_movies : “Gomorra”: le Prime Immagini della stagione finale della serie cult Sky Original - MangaForevernet : ? Gomorra 5 - video backstage e prime immagini ? ? - 59Liberal : RT @repubblica: 'Gomorra 5', Ciro e Genny sul set: le immagini dell'ultima stagione: Le riprese dei nuovi episodi della serie Sky sono in c… -