Giro d'Italia 2021: anche il britannico Hugh Carthy sarà al via della Corsa Rosa

Un contendente in più per la vittoria finale. Con un percorso come quello presentato pochi giorni fa, ricco di salite e con pochi chilometri a cronometro, potrà sicuramente giocarsi il successo nella Corsa Rosa. anche il britannico Hugh Carthy sarà infatti al via del Giro d'Italia 2021. Un altro uomo di classifica, pronto a dare battaglia per il Trofeo Senza Fine. La grande sorpresa dello scorso anno alla Vuelta a España, conclusa incredibilmente in terza posizione, proverà a giocarsi le proprie carte sulle strade del Bel Paese. Ad annunciarlo è Zikloland. Per il 26enne della EF Education-Nippo l'esordio stagionale ci sarà nel week-end in terra transalpina: per lui Faun-Ardèche

