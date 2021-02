GF Vip , la crisi di Dayane Mello e le scuse di Tommaso Zorzi (VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) La modella brasiliana in crisi Dopo la violenta discussione tra Tommaso Zorzi, Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana ha avuto un momento di sconforto. La sudamericana teme le reazioni ai filmati in onda il prossimo venerdì dopo l’approdo di Rosalinda Cannavò al televoto contro Stefania Orlando. E’ proprio la 28enne siciliana ha provato in tutti i modi di consolarla durante uno sfogo di pianto. (Continua dopo il VIDEO) “Io sto serena ma Tommaso mi sta buttando la merda” Che schifo. Che vergogna. Come l’avete ridotta.@GrandeFratello#gfvip #exrosMello #Mellos pic.twitter.com/8SmfreH56Z — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021 Dayane Mello scoppia a piangere al GF Vip ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021) La modella brasiliana inDopo la violenta discussione traal Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana ha avuto un momento di sconforto. La sudamericana teme le reazioni ai filmati in onda il prossimo venerdì dopo l’approdo di Rosalinda Cannavò al televoto contro Stefania Orlando. E’ proprio la 28enne siciliana ha provato in tutti i modi di consolarla durante uno sfogo di pianto. (Continua dopo il) “Io sto serena mami sta buttando la merda” Che schifo. Che vergogna. Come l’avete ridotta.@GrandeFratello#gfvip #exross pic.twitter.com/8SmfreH56Z — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021scoppia a piangere al GF Vip ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Non uscirò felice come mi aspettavo': la crisi di Rosalinda Cannavò - infoitcultura : GF Vip, lacrime e crisi di nervi nella notte: “Voglio morire” - 77jjeb : RT @phuketupdates: Benjakitti Park Bangkok, Phuket per i VIP, Pattaya zona di quarantena: thailandia #notizie #phuket Il sindaco Sonthaya K… - PhuketDailyNews : RT @phuketupdates: Benjakitti Park Bangkok, Phuket per i VIP, Pattaya zona di quarantena: thailandia #notizie #phuket Il sindaco Sonthaya K… - iTailorPhuket : RT @phuketupdates: Benjakitti Park Bangkok, Phuket per i VIP, Pattaya zona di quarantena: thailandia #notizie #phuket Il sindaco Sonthaya K… -