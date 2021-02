Etiopia | Amnesty | “Ad Axum massacri condotti da truppe eritree”

amnestyitalia : #Etiopia Il massacro di centinaia di civili a #Axum da parte di soldati eritrei può costituire un crimine contro l’… - valigiablu : Un rapporto di Amnesty International conferma il massacro di centinaia di civili disarmati avvenuto ad Axum, tra il… - GiansandroMerli : RT @AgenziaH: #ONU Urgente !!! Serve una commissione di inchiesta indipendente che verifichi la fondatezza di queste accuse. L'ONU ha l'obb… - AKeflezighi : RT @FebsGualEritrea: Per l'ennesima volta, @amnesty ha rivelato 1AtteggiamentoPoliticamenteCarico, MoralmenteDisonesto con 1 ChiaroDisprezz… - AgenziaH : #ONU Urgente !!! Serve una commissione di inchiesta indipendente che verifichi la fondatezza di queste accuse. L'ON… -

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia Amnesty

...criminale sulla città per un'offensiva del Tplf - il partito regionale che ha governato l'...satellitare del 13 dicembre 2020 della fossa comune vicina alla chiesa di Arba'etu Ensessa -......Iraq di soldati eritrei e non ci sono centinaia di civili a novembre 2020 nel tigre regionedell'in un massacro che potrebbe costituire un crimine contro l'umanità a denunciare cidio e...L’organizzazione per la difesa dei diritti umani denuncia un massacro. Sarebbe avvenuto in novembre. Evocati ‘crimini contro l’umanità’.l governo dell’Eritrea ha respinto le accuse mosse contro il Paese dall’organizzazione non governativa Amnesty International nel suo rapporto diffuso oggi, secondo il quale i militari dell’esercito di ...