De Luca | “Non posso commentare i sottosegretari | andrei oltre il codice penale”

A latere dell'intervento su Facebook nel quale ha annunciato tra l'altro la chiusura di tutte le scuole, Vincenzo De Luca ha anche commentato la formazione del nuovo governo e in particolare la nomina dei sottosegretari. "Noi dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, ci sono aspettative esagerate, non avremo miracoli". Per De Luca "una grande presenza di tecnici significa una scarsa sensibilità per i territori e in qualche caso anche per i problemi sociali. Mettiamolo in conto per evitare disillusioni di qui a poco". "Sui sottosegretari credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carita' cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale".

