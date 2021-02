Da Zorro alle vittorie | Fonseca ritrova lo Shakhtar

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel 2017, dopo il passaggio agli ottavi di Champions, Paulosi travestì daper scommessa. Cappello e maschera nera, si presentò così in conferenza stampa dopo la partita col Manchester City. Alloranava loDonetsk, squadra che incrocerà sul suo cammino in Europa League. L’urna di Nyon ha scelto gli ucraini come avversari della Roma agli ottavi. Un ritorno al passato per l’natore giallorosso, che sulla panchina dello, in tre anni, dal 2016 al 2019, ha vinto praticamente tutto: tre campionati consecutivi, tre coppe d’Ucraina e una Supercoppa. La Roma lo pescò proprio da lì. Un ottavo di Europa League non ne vale uno di Champions, ma forse anche in questo casoavrà già pensato ad una scommessa da vincere. Prima però si ...

