Covid, "Siamo all'inizio della terza ondata". In Lombardia 4 mila contagi in 24 ore

La curva epidemiologica della pandemia di Covid-19 in Italia non lascia intravedere motivi di grande ottimismo. Occorre essere prudenti e combattivi: la sconfitta del virus appare ancora lontana. Sempre che alla fine non diventi endemico come quello dell'influenza stagionale. Ma per qualcuno, come il presidente dell'Emilia Romagna, nonché della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, la situazione è grave. 

"I vaccini sono indispensabili" 

"Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata – dice Bonaccini -. Non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo virus". Il presidente dell'Emilia Romagna ha così annunciato la firma della nuova ...

