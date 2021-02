Coronavirus:?Lombardia, Piemonte e Marche in arancione. Basilicata in rosso. Crescono i lockdown locali (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Sardegna ha i numeri per diventare bianca. La Liguria spera di tornare gialla. La provincia di Bologna da sabato diventerà «arancione scuro» mentre in Toscana la provincia di Siena e quella di Pistoia sempre da sabato diventeranno «zona rossa». Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Sardegna ha i numeri per diventare bianca. La Liguria spera di tornare gialla. La provincia di Bologna da sabato diventerà «scuro» mentre in Toscana la provincia di Siena e quella di Pistoia sempre da sabato diventeranno «zona rossa».

