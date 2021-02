(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Questa giornatail mio ritorno nella comunità accademica fiorentina, nella quale ho trascorso lunghi anni, densi di attività didattica e di ricerca, sempre a stretto contatto con gli, esperienza, questa, che mi ha arricchito enormemente anche come uomo. Ho accolto con gioia l'invito del Magnifico Rettore, Luigi Dei, a tenere questa lezione dal titolo 'Tutela della salute e salvaguardia dell'economia. Lezioni dalla pandemia', chea tutti gli, con l'auspicio che, in questi anni di studio, possiate affinare le vostre idee e approfondire i vostri progetti di vita, in modo da poterne raccogliere al più presto i frutti". Così l'ex premier Giuseppe, ha esordito con la sua lectio magistralis alla scuola di Giurisprudenza dell'università degli ...

MagaMagaoz : RT @Mamox__: Ho ascoltato #Conte e voglio chiedergli scusa, perché mi sono augurato continuasse ad essere Presidente del Consiglio e invece… - TV7Benevento : Conte: 'giorno che segna mio rientro in ateneo Firenze, lo dedico a studenti'... - Mamox__ : Ho ascoltato #Conte e voglio chiedergli scusa, perché mi sono augurato continuasse ad essere Presidente del Consigl… - sacrofanoo : RT @ElsoIcehands: Renz1 che nello stesso giorno deve subire la diretta nazionale di Conte e la bocciatura del Jobs Act, Io questa la chiamo… - ElsoIcehands : Renz1 che nello stesso giorno deve subire la diretta nazionale di Conte e la bocciatura del Jobs Act, Io questa la… -

«Questo giorno, che segna il mio rientro in Ateneo a Firenze, lo dedico a tutti gli studenti. Un grazie al Rettore e a tutto il personale dell'Università».