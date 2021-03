Come si fa un'attestazione di conformità (Di venerdì 26 febbraio 2021) Valeria Zeppilli - Con il processo telematico, gli avvocati hanno assunto importanti poteri di autentica. Vediamo quando e Come l'avvocato può attestare la conformità. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Valeria Zeppilli - Con il processo telematico, gli avvocati hanno assunto importanti poteri di autentica. Vediamo quando el'avvocato può attestare la

UDibennardo : RT @MorrisCeron: Grazie @luigibrugnaro per avermi scelto come Direttore Generale del @comunevenezia e per la grande attestazione di fiducia… - criscuolo_m : RT @MorrisCeron: Grazie @luigibrugnaro per avermi scelto come Direttore Generale del @comunevenezia e per la grande attestazione di fiducia… - AlessioDeRossi5 : RT @MorrisCeron: Grazie @luigibrugnaro per avermi scelto come Direttore Generale del @comunevenezia e per la grande attestazione di fiducia… - LuigiBrugnaro : RT @MorrisCeron: Grazie @luigibrugnaro per avermi scelto come Direttore Generale del @comunevenezia e per la grande attestazione di fiducia… - BologniniS : RT @MorrisCeron: Grazie @luigibrugnaro per avermi scelto come Direttore Generale del @comunevenezia e per la grande attestazione di fiducia… -