Chiara Ferragni ed Emily Ratajkowski | look premaman a confronto

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Marzo è un mese caldo: due delle Insta-queen più seguite al mondo, Chiara Ferragni (22,6 milioni di follower) ed Emily Ratajkowski (27,1 milioni) diventano mamme. Prima volta per la modella americana, gravidanza bis per l’imprenditrice digitale in attesa di una baby girl. L’annuncio è stato dato da entrambe lo scorso ottobre, naturalmente via social, generando visualizzazioni a gogò e provocando uno tsunami di «mi piace» su «mi piace». Emrata ha pubblicato una foto che la ritrae col pancione sulla copertina di Vogue USA avvolta in uno slip dress di Jonathan Simkhai rosa e arancione, mentre la Ferragni il video dell’annuncio dato alla famiglia.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Nostra figlia avrà doppio cognome. Patriarcale la scelta di dare solo quello del padre' - Corriere : Chiara Ferragni lancia il «suo» uovo di Pasqua solidale - Marikabdreamer : RT @sbetz10: Io volevo dire a Chiara Ferragni e Fedez che avrei voluto lello dentro all’Ariston a correre per il teatro e gridare “sono fia… - infoitcultura : Chiara Ferragni e la ceretta al naso, ma la pratica è altamente sconsigliata - infoitcultura : Arrivano gli occhiali di Chiara Ferragni: l’esclusiva collezione in collaborazione con Luxottica -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Fedez , però, è un po' giù di morale , perché non vedrà la mogliee il figlio Leone per 10 giorni.e Leone , infatti, non andranno a Sanremo, sia per l' emergenza sanitaria , ...Per la prima volta, dall'inizio della pandemia, Fedez si separerà per dieci giorni dalla moglie(in attesa della seconda figlia) e dal primogenito Leone. Leggi anche > In attesa del ...Giulia, 18 anni, perse la gamba in un incidente ma salvò la vita a Chiara . La ragazza illesa ha lanciato una raccolta di soldi per regalarle la protesi ...Qualche mese fa l'annuncio in Instagram visione: cicogna in arrivo in casa Ferragnez e Ratajkowski. Da allora l'imprenditrice digitale e la modella non hanno smesso di stupirci con outfit chic e rilas ...