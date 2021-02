Chi è Danilo Toninelli? Età, carriera e vita privata del senatore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco chi è Danilo Toninelli, età, vita privata e carriera del noto esponente del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli dal 2018 è un senatore del Movimento 5 Stelle, nel primo governo Conte è stato ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il senatore è nato il 2 agosto 1974 a Soresina, in provincia di Cremona, si è poi trasferito a Castelleone. Dopo essersi diplomato diplomato al Liceo scientifico “Pascal” di Manerbio, Toninelli ha conseguito la laura in Giurisprudenza a Brescia ha poi lavorato in una azienda privata. In passato ha ricoperto il ruolo di ispettore tecnico assicurativo fino al 2013. Prima di approdare in politica è stato anche carabiniere a Torino dal 1999 al ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ecco chi è, età,del noto esponente del Movimento 5 Stelledal 2018 è undel Movimento 5 Stelle, nel primo governo Conte è stato ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ilè nato il 2 agosto 1974 a Soresina, in provincia di Cremona, si è poi trasferito a Castelleone. Dopo essersi diplomato diplomato al Liceo scientifico “Pascal” di Manerbio,ha conseguito la laura in Giurisprudenza a Brescia ha poi lavorato in una azienda. In passato ha ricoperto il ruolo di ispettore tecnico assicurativo fino al 2013. Prima di approdare in politica è stato anche carabiniere a Torino dal 1999 al ...

