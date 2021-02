Brasile, Flamengo campione per l’ottava volta nella sua storia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Flamengo si è laureato campione del Brasile per l’ottava volta nella sua storia. Indolore la sconfitta per 2-1 in casa dell’FC San Paulo, dato che contemporaneamente l’Internacional (secondo a due punti di vistanza) è stato fermato sullo 0-0 in casa contro il Corinthians. “E’ stata una vera battaglia – ha detto il centrocampista del Flamengo Diego -. La squadra se lo merita davvero per tutto quello che ha fatto. E’ difficile vincere due titoli di fila ed ora festeggeremo”. Paradiso per il Flamengo, inferno per le altre squadre di Rio de Janiero: Vasco da Gama e Botafogo sono infatti retrocesse in Serie B, insieme a Goias e Coritiba. Sono invece salite nella massima serie Chapecoense, America-MG, Juventude e ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilsi è laureatodelpersua. Indolore la sconfitta per 2-1 in casa dell’FC San Paulo, dato che contemporaneamente l’Internacional (secondo a due punti di vistanza) è stato fermato sullo 0-0 in casa contro il Corinthians. “E’ stata una vera battaglia – ha detto il centrocampista delDiego -. La squadra se lo merita davvero per tutto quello che ha fatto. E’ difficile vincere due titoli di fila ed ora festeggeremo”. Paradiso per il, inferno per le altre squadre di Rio de Janiero: Vasco da Gama e Botafogo sono infatti retrocesse in Serie B, insieme a Goias e Coritiba. Sono invece salitemassima serie Chapecoense, America-MG, Juventude e ...

