Bozza Dpcm, ecco il testo integrale (Di venerdì 26 febbraio 2021) SCHEMA D. P. C. M. 25.2.21 Capo I Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Art. 1 (Dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento) (art. 1, commi 1, 2, 7, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) SCHEMA D. P. C. M. 25.2.21 Capo I Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Art. 1 (Dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento) (art. 1, commi 1, 2, 7, ...

MediasetTgcom24 : Covid, bozza Dpcm: ancora chiuse palestre e piscine, impianti sciistici fermi fino al 6 aprile #Coronavirusitalia… - repubblica : ?? Bozza dpcm, musei aperti anche nel weekend ma su prenotazione, chiusi i parrucchieri in zona rossa - rtl1025 : ?? La #scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle #elementari e delle #medie mentre per quelli del… - 811Proudman : RT @MMmarco0: 'Ora con Draghi cambierà tutto'. - Bozza DPCM uscita in anticipo - Unici cambiamenti sono parrucchieri chiusi in zona rossa… - ElioLannutti : RT @Virus1979C: Ma come, la bozza del #dpcm, (a proposito, non dovevano essere messi in soffitta?) in anteprima sul Corriere? Non era Casal… -