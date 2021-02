Battiston | Ci attende un mese di marzo critico

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Salgono i contagi, si abbassa l’età media dei positivi, cresce l’incidenza del virus sul territorio, la vaccinazione non procede secondo le aspettative, col nuovo Dpcm in arrivo si annunciano altre restrizioni. E sul fronte delle Regioni scatta la levata di scudi di diversi governatori che, per fermare la nuova ondata, pensano a chiudere un’altra volta le scuole andando in Dad. Insomma, l’agenda del Paese è dettata dal virus. E lo sarà ancora. “Ciundi”, dice il fisico dell’Universita di Trento, Roberto. Ma, ricorda, “gli strumenti sono in mano nostra, l’epidemia fa quello che vogliamo noi, dipende tutto da quello che riusciremo a fare”. Da quanto, cioè, riusciremo ad essere rapidi e duri nel contenere gli effetti della diffusione. Ma le decisioni vanno assunte ...